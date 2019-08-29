صور.. نزلاء تأهيل أبها يزورون مهرجان رجال الطيب

2019-08-29

متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - رجال المع

أقام مركز التأهيل الشامل بأبها زيارة للأبناء المقيمين فيه من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى القرية التراثية برجال ألمع التي تعد من أهم المواقع السياحة، وذلك نظراً لعمقها التراثي والثقافي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مهرجان “رجال الطيب” ضمن فعاليات “موسم السودة”، والذي يمتد حتى 31 أغسطس الجاري في قرية رجال ألمع بمنطقة عسير.

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وقد تجول الوفد داخل القرية واطلع على الآثار التي تجسد تاريخ الآباء والأجداد وما كانوا يستخدمونه من أدوات وآلات ساهمت في نهضة ورقي الوطن وتطور الحياة من البدائية إلى المدنية والتطور الذي نعيشه الآن.

كما تخللت هذه الزيارة جولة في القرية الشعبية وشاهدوا بعض المقتنيات القديمة والتي تعود لمئات السنين، كما تسنى للأبناء زيارة بعض الأركان والوجهات الداخلية للفعالية.

وفي ختام الزيارة قدّم القائمون على هذه الفعالية هدايا رمزية للزائرين من أبناء مركز التأهيل الشامل تعبيراً عن حبهم وتقديراً لهذه الزيارة التي قاموا بها للمهرجان ووفاءً لهذه الفئة الغالية على قلوبنا.