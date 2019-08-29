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2019-08-29 الإطاحة بمقيم انتحل صفة طبيب في مكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة نجحت صحة منطقة مكة المكرمة في القبض على مقيم انتحل مهنة طبيب في حي الزاهر. Advertisements وأفادت إمارة مكة المكرمة أن عملية القبض تمت بناء على التنسيق بين الجهات الرقابية في وزارة الصحة والجهات الأمنية بالمنطقة.









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