العدل والعمل تناقشان تطوير التسوية الودية للمنازعات العمالية

2019-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقدت وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل تحت عنوان ” إدارة وتسوية المنازعات العمالية ” بمركز التدريب العدلي بالرياض على مدار ثلاثة أيام، بهدف وضع استراتيجية تعالج المعوقات التي تواجه العمل الميداني في إدارة وتسوية المنازعات العمالية.

وناقشت ورشة العمل عدة محاور منها: الوسائل البديلة لفض المنازعات العمالية، دور التسوية والوساطة في الحد من المنازعات العمالية، إدارة المنازعات العمالية، وأسباب تدفق القضايا العمالية ومعوقات التسوية الودية للمنازعات العمالية وسبل معالجتها.

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كما ناقشت أيضاً معوقات تطبيق القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية وسبل معالجتها، ومعوقات دور الرقابة العمالية(التفتيش العمالي) في الحد من المنازعات العمالية وسبل تفعيل دورها، ودراسة مقترحات تطوير العمل المشترك بين المحاكم العمالية والتسوية الودية.

وتهدف الورشة إلى الخروج بحلول لمعالجة معوقات التسوية الودية للمنازعات العمالية، وتبادل الخبرات والمعارف بين منسوبي المحاكم العمالية وإدارة التسوية الودية، وبحث سبل تطوير العمل في التسوية الودية.

وانتهت الورشة إلى عدد من التوصيات التي ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، بين الوزارتين من خلال التميز القضائي في القضاء العمالي ، و إيجاد بيئة آمنة وجاذبة ضمن سوق العمل في المملكة العربية السعودية تحقيقًا لطموحات ولاة الأمر حفظهم الله في تعزيز مكانة المملكة على الصعيدين المحلي والدولي.​