شكرا لقرائتكم الأرصاد تنبه: سحب رعدية وغبار على تبوك حتى التاسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-29 الأرصاد تنبه: سحب رعدية وغبار على تبوك حتى التاسعة متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تنبه: سحب رعدية وغبار على تبوك حتى التاسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.