“الترفيه”: اختيار كوكبة من أشهر المقرئين للتحكيم في مسابقات القرآن والأذان العالمية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أنه تم اختيار كوكبة من أشهر المقرئين ومُحكمي الأصوات المتخصصين في القرآن وعلومه من مختلف دول العالم، لمهمة التحكيم وانتقاء المشاركات الأجمل في مسابقات القرآن والأذان العالمية، حسب ما أعلنته في تغريدة لها عبر حسابها بـ”تويتر”، اليوم الخميس.

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وكانت هيئة الترفيه، وجهت الدعوة لكل أصحاب الأصوات الجميلة والمؤثرة في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مسابقات القرآن والأذان العالمية، والتي تهدف إلى الاحتفاء بأجمل الأصوات في تلاوة القرآن ورفع الأذان.

ولمزيد من المعلومات عن المسابقة يمكن الدخول عبر الرابط التالي:

https://quranathanawards.com/