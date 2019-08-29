مجلة هايبر بنده السعودية الأسبوعية عروض اليوم الخميس 29 أغسطس 2019 لشعار “انطلاقة...

مجلة هايبر بنده السعودية الأسبوعية تبدأ من اليوم الخميس 29 أغسطس 2019 ولمدة أسبوع حتى يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2019، تحت شعار “انطلاقة الحياة” كما يوجد عرض “3 أيام” من اليوم وحتى السبت الأول من شهر محرم 1441 هـ، وهذه العروض مستمرة حتى نفاذ الكمية، حيث يقدم عروض بنده السعودية الكثير من التخفيضات على المنتجات الغذائية، والمنزلية، والأجهزة الكهربائية.

مجلة هايبر بنده السعودية الأسبوعية

نقدم لكم مجلة بنده الأسبوعية، وما بها من عروض متنوعة، يقدم هايبر بنده السعودية لعملاءه، مع انطلاقة العام الهجري الجديد 1441 هـ، والتي تشتمل على تخفيضات على المنتجات الغذائية المتنوعة، فيوجد عرض اللحوم، ومنتجات البان المراعي، ومن المتوقع أن تشهد فروع بنده السعودية على ازدحام شديد خلال فترة العرض.

مجلة بنده عرض 3 أيام

تتضمن عروض هايبر بنده 3 أيام على أجهزة كهربائية للمطبخ، حيث تحتوى على تخفيضات على الفرن الكهربائي، والغلاية، والقلاية بدون زيت، وحفاضات بيبي جوي.

مجلة بنده عرض انطلاقة النجاح

هذه عروض بنده المتنوعة على المنتجات الغذائية، والتي تتضمن تخفيضات في الأسعار، حيث توضع بالمجلة السعر السابق والحالي، ويتضمن عرض احتياجات المدارس مع بداية دخول العام الدراسي 1441 هـ الجديد.

عرض المراعي

عرض احتياجات المدارس

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عرض ابدأ صباحك صح

عرض الفطور الصحي

عرض المخبز

هذه تشكيلة متنوعة من العروض المقدمة من هايبر بنده، وما بها من تخفيضات لكل المنتجات والعروض المتاحة.