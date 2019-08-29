شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول حضانة أطفال لموظفات في مطار الملك عبدالعزيز بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

افتتحت شركة الخطوط السعودية للتموين، أول حضانة مخصصة لأطفال الموظفات في وحدة التموين بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، تحت مسمى «البراعم الصغيرة»، بهدف توفير بيئة عمل جاذبة للمرأة السعودية ومواكبة للازدياد الكبير في عدد النساء السعوديات العاملات في الشركة، وبما يتفق ورؤية 2030.

ودشن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي بن محمد الغبّان، الحضانة في حفل أقامته الشركة بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور، والرؤساء التنفيذيين لشركات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ووحداتها الإستراتيجية.

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وعبّر الغبّان عن فخره واعتزازه بافتتاح الحضانة، مشيراً إلى الدور الذي ستقوم به في توفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات من بنات الوطن بما يتماشى ورؤية المملكة 2030، وبما يساعد على زيادة ارتباطهن الوظيفي بالشركة.

وقال الغبان: «لقد حرصنا على بناء حضانة أطفال تعمل بمعايير وأنظمة عالمية بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية اللازمة لأطفال الموظفات في بيئة آمنة، حيث تدار هذه الحضانة من قبل فريق متخصص تم تدريبه بعناية لتقديم جميع حاجات الأطفال والرضع، مما يتيح لزميلاتي الموظفات أداء مهماتهن الوظيفية بكل اطمئنان».

وبين أن شركة الخطوط السعودية للتموين ليست مجرد شركة ربحية، بل منشأة وطنية تقوم على أسس إستراتيجية، من بينها توطين الوظائف ودعم توظيف المرأة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، ووفق رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني.

يذكر أن عمليات شركة الخطوط السعودية للتموين تشمل خدمات الضيافة ومبيعات التجزئة بالمطارات ومحطات الخطوط الحديدية، وعلى متن الطائرات والقطارات، إضافة إلى خدمات تموين الحج والعمرة.