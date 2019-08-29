، أمانة الطائف تقيّم أعمالها في الموسم السياحي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتحديد أوجه التميز والقصور ودعم خطط العمل

تنفذ أمانة الطائف حالياً المرحلة الثالثة من برنامج عملها الموسمي والمتمثلة في تقييم أعمالها للمرحلتين الأولى والثانية من برنامج (قبل وبعد الموسم السياحي)؛ وذلك لتحديد أوجه التميز والقصور واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال دعم خطط العمل للمواسم المقبلة.

وسجلت 43 منتزهًا عامّاً من المتنفسات الكبرى بالطائف حركة ارتياد سياحية كثيفة على مدار الثلاثة الأشهر الماضية، وارتفع تشغيل مرافق الخدمات بالحدائق والمنتزهات العامة بنسبة تجاوزت الضعف نتيجة كثافة الزوار.

ونفذت أمانة الطائف أكثر من 5300 عمل في مجال الصيانة الشاملة للمرافق الخدمية بالمتنفسات داخل المدينة والضواحي والمواقع السياحية بأنحاء المحافظة، وشمل ذلك: المنتزهات والحدائق التي استقبلت فعاليات (موسم الطائف)، وشملت أعمال الصيانة إعادة تأهيل وصيانة دورات المياه والبنية التحتية وشبكات الإنارة والري والصرف الصحي، كما عملت الأمانة على صيانة التمديدات الكهربائية والتوصيلات، وتهيئة سبل السلامة والوقاية وفحص جاهزية فرق التدخل السريع ومخارج الطوارئ والخدمات المساندة.

ونفذت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية خطة للنظافة الشاملة، وبرنامجًا للرش والمكافحة الحشرية، كما دعمت الأمانة برنامجًا شاملًا لصيانة النوافير والشلالات المائية بالحدائق والمنتزهات العامة والساحات والميادين، كما هيأت الجلسات وألعاب الأطفال والمشايات والمظلات، وعززت الإضاءة التجميلية واللوحات التوعوية، ونفذت خطة متكاملة للتشغيل والصيانة لكافة المرافق البلدية.

وأشارت الأمانة إلى أن احتضان منتزه الردف ومنتزه الملك فيصل وحديقة الملك عبد الله وحديقة الفيصلية للعديد من الفعاليات والبرامج؛ ساهم في زيادة أعداد الزوار على هذه المتنفسات بشكل كبير؛ مما دعا الأمانة إلى تكثيف الجهد البلدي وزيادة عدد فرق العمل؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات للمرتادين.

يذكر أن غرفة العمليات التابعة للأمانة تعاملت مع كافة البلاغات الواردة لمركز العليات 940، والبلاغات الواردة عبر تطبيق الواتس آب وقنوات التواصل المختلفة، وذلك بتحويل البلاغات والشكاوى والمقترحات للإدارات المختصة وفرق العمل الميدانية لاتخاذ اللازم حيالها، كما خصصت غرفة العمليات فريقًا لمتابعة البلاغات والشكاوى الواردة فيما يتعلق بالحدائق والمنتزهات وموسم الطائف.

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