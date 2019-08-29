، جامعة الأمير محمد بن فهد تخفّض رسوم الدراسات العليا ،

- 1/2
- 2/2
وافقت إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد على تخفيض الرسوم الدراسية لطلاب مرحلة الماجستير إلى 125 ألف ريال فقط، كقيمة إجمالية لفترة الدراسة بالكامل خلال سنوات الدراسة المقررة في جميع التخصصات.
وتشمل التخصصات: درجة الماجستير في إدارة الأعمال، والماجستير في إدارة الأعمال التنفيذي، بالإضافة إلى التخصصات الجديدة في الهندسة الميكانيكية والهندسة الميكانيكية MSC، والماجستير في الموارد البشرية.
ويأتي قرار الجامعة بتخفيض الرسوم الدراسية بهدف تشجيع الطلاب السعوديين والمقيمين على إكمال دراساتهم العليا بالجامعة، إضافة إلى دعم رؤية المملكة 2030، في إعداد القادة السعوديين المتميزين والموهوبين أﻛﺎديمياً، القادرين على دعم رؤية المملكة وانتهاز الفرص المستقبلية.
وحرصت الجامعة على تخفيض أسعار هذه البرامج مع تأكيد المرونة في أوقات الدراسة بما يتناسب مع الطلاب المتفرغين للدراسة والطلاب الذين هم على رأس العمل؛ حيث تُطرح المواد الدراسية للبرنامج خلال أيام الأسبوع من الأحد وحتى الأربعاء من الساعة الخامسة عصراً وحتى الثامنة مساءً.
ودعت الطلابَ الراغبين في الاستفادة من المنحة، إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج قبل الموعد النهائي للتسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة.
وأكد عميد إدارة القبول والتسجيل بالجامعة عمر جودت الموسى، أن الجامعة قامت بتخفيض قيمة الدراسة تشجيعاً للطلاب على مواصلة دراساتهم العليا بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي تهتم بإعداد القادة المتميزين والموهوبين.
ولفت إلى أن البرنامج يشتمل حالياً على أربعة تخصصات متاحة، مع تصميم برنامج دراسي مرن يناسب جميع الطلاب؛ بمن فيهم الطلاب الذين هم على رأس العمل.
29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 04:21 PM
بهدف تشجيع الطلاب في إطار دعم رؤية المملكة 2030
وافقت إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد على تخفيض الرسوم الدراسية لطلاب مرحلة الماجستير إلى 125 ألف ريال فقط، كقيمة إجمالية لفترة الدراسة بالكامل خلال سنوات الدراسة المقررة في جميع التخصصات.
وتشمل التخصصات: درجة الماجستير في إدارة الأعمال، والماجستير في إدارة الأعمال التنفيذي، بالإضافة إلى التخصصات الجديدة في الهندسة الميكانيكية والهندسة الميكانيكية MSC، والماجستير في الموارد البشرية.
ويأتي قرار الجامعة بتخفيض الرسوم الدراسية بهدف تشجيع الطلاب السعوديين والمقيمين على إكمال دراساتهم العليا بالجامعة، إضافة إلى دعم رؤية المملكة 2030، في إعداد القادة السعوديين المتميزين والموهوبين أﻛﺎديمياً، القادرين على دعم رؤية المملكة وانتهاز الفرص المستقبلية.
وحرصت الجامعة على تخفيض أسعار هذه البرامج مع تأكيد المرونة في أوقات الدراسة بما يتناسب مع الطلاب المتفرغين للدراسة والطلاب الذين هم على رأس العمل؛ حيث تُطرح المواد الدراسية للبرنامج خلال أيام الأسبوع من الأحد وحتى الأربعاء من الساعة الخامسة عصراً وحتى الثامنة مساءً.
ودعت الطلابَ الراغبين في الاستفادة من المنحة، إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج قبل الموعد النهائي للتسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة.
وأكد عميد إدارة القبول والتسجيل بالجامعة عمر جودت الموسى، أن الجامعة قامت بتخفيض قيمة الدراسة تشجيعاً للطلاب على مواصلة دراساتهم العليا بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي تهتم بإعداد القادة المتميزين والموهوبين.
ولفت إلى أن البرنامج يشتمل حالياً على أربعة تخصصات متاحة، مع تصميم برنامج دراسي مرن يناسب جميع الطلاب؛ بمن فيهم الطلاب الذين هم على رأس العمل.
، جامعة الأمير محمد بن فهد تخفّض رسوم الدراسات العليا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الأمير محمد بن فهد تخفّض رسوم الدراسات العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.