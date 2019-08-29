، مهرجان ولي العهد للهجن يدخل موسوعة جينيس بمشاركة أكثر من 11 ألف مطية ،

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حقق مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية المقام حالياً على ميدان محافظة الطائف نجاحاً في فعالياته ومسابقاته جذب فيها كبار ملاك الهجن في المملكة والخليج للمشاركة في سباقاته المتنوعة.
وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 53 مليون ريال للفائزين بالمهرجان الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وجذب المهرجان العالمي الذي لا يماثله أي مهرجان آخر للهجن في العالم ودخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن شارك فيه أكثر من 11 ألف مطية كبار الملاك للفوز بمهرجان سمو ولي العهد بما يكتسبه من شهرة واسعة كونه يحمل اسم ولي العهد، وتسلم الجوائز من يد سموه الكريم، وبما يشهده من تغطية سباقاته التنافسية إعلامياً عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعالمية، والمنافسة في هذه التظاهرة الرياضية والتراثية الكبيرة التي تجد المتابعة والرعاية من قبل الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للهجن.
وأسهم المهرجان في رفع قيمة الهجن المعروفة إلى أسعار عالية جداً تجاوزت الملايين من الريالات من خلال إبرام العديد من الصفقات القوية التي نفذها كبار الملاك وكان أخرها صفقة مؤسسة هجن الرئاسة التي أنهت شراء 45 مطية.
على جانب آخر، خصص الاتحاد السعودي للهجن المنظم للمهرجان المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطا مخصصة لجميع الفئات العمرية، فيما ستكون المرحلة الثانية لأشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطاً، فالأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطاً وتستمر المرحلة النهائية حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م.
29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 04:19 PM
تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 53 مليون ريال للفائزينمهرجان ولي العهد للهجن يدخل موسوعة جينيس بمشاركة أكثر من 11 ألف مطية
حقق مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية المقام حالياً على ميدان محافظة الطائف نجاحاً في فعالياته ومسابقاته جذب فيها كبار ملاك الهجن في المملكة والخليج للمشاركة في سباقاته المتنوعة.
وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 53 مليون ريال للفائزين بالمهرجان الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وجذب المهرجان العالمي الذي لا يماثله أي مهرجان آخر للهجن في العالم ودخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن شارك فيه أكثر من 11 ألف مطية كبار الملاك للفوز بمهرجان سمو ولي العهد بما يكتسبه من شهرة واسعة كونه يحمل اسم ولي العهد، وتسلم الجوائز من يد سموه الكريم، وبما يشهده من تغطية سباقاته التنافسية إعلامياً عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعالمية، والمنافسة في هذه التظاهرة الرياضية والتراثية الكبيرة التي تجد المتابعة والرعاية من قبل الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للهجن.
وأسهم المهرجان في رفع قيمة الهجن المعروفة إلى أسعار عالية جداً تجاوزت الملايين من الريالات من خلال إبرام العديد من الصفقات القوية التي نفذها كبار الملاك وكان أخرها صفقة مؤسسة هجن الرئاسة التي أنهت شراء 45 مطية.
على جانب آخر، خصص الاتحاد السعودي للهجن المنظم للمهرجان المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطا مخصصة لجميع الفئات العمرية، فيما ستكون المرحلة الثانية لأشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطاً، فالأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطاً وتستمر المرحلة النهائية حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م.
، مهرجان ولي العهد للهجن يدخل موسوعة جينيس بمشاركة أكثر من 11 ألف مطية ،
المصدر : الخليج 365
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