محمد بن مسعود - الدمام - حذرت النيابة العامة من تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر، مؤكدة أن هذه الممارسات تعتبر من جرائم التزوير المعاقب عليها بالحبس مدة تصل ثلاثة أشهر وبغرامة تصل ثلاثين ألف ريال. 29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 04:09 PM Advertisements "النيابة" تحذر من تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظفين.. وتؤكد: العقوبة سجن وغرامة "النيابة" تحذر من تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظفين.. وتؤكد: العقوبة سجن وغرامة حذرت النيابة العامة من تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر، مؤكدة أن هذه الممارسات تعتبر من جرائم التزوير المعاقب عليها بالحبس مدة تصل ثلاثة أشهر وبغرامة تصل ثلاثين ألف ريال. الكلمات المفتاحية ، "النيابة" تحذر من تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظفين.. وتؤكد: العقوبة سجن وغرامة ،

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