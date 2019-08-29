الإعلان عن نتائج وظائف وزارة العدل في السعودية

دعت وزارة العدل 593 متقدمًا ومتقدمة من منطقة الرياض على المسابقة الوظيفية المعلنة بالمرتبة السادسة في الثالث من رمضان الماضي؛ وذلك لإجراء التقييم والمقابلة الشخصية.

وأوضحت أن المدعووين هم من التخصصات الشرعية «نساء» الحاصلين على 86 درجة فأكثر، والتخصصات القانونية «نساء» 85 درجه فأكثر، والتخصصات الإدارية «نساء» 92 درجه فأكثر، وتخصص المحاسبة «رجال» 91 درجة فأكثر.

وأكدت الوزارة ضرورة دخول المشمولين بهذا الإعلان على بوابة الوزارة الإلكترونية، وطباعة بطاقة دخول التقييم، والذي سيجرى يوم الأحد 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019، وتتضمن البطاقة تحديد المكان والوقت والمتطلبات والمعلومات الإرشادية.

وذكرت الوزارة بأنها ستعلن لاحقاً عن المقبولين والمقبولات في بقية التخصصات والمناطق وستأتي تباعاً بحسب الاحتياج وسيكون ترتيب الأفضلية بناء على الدرجة المكتسبة في اختبار القدرة المعرفية.

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