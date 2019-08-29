تنبيه من البنوك السعودية عند استخدام الصراف الآلي

نبهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، العملاء عند استخدام الصراف الآلي بضرورة سحب الإيصال وعدم إلقاءه بسلة المهملات. وقالت البنوك السعودية: ” اسحبوا الإيصال ولا تلقونه في سلة المهملات لمنع وصول المحتالين إلى البيانات ” .

كما نصحت بضرورة إبلاغ البنك على الفور عند ملاحظة أي شيء غير اعتيادي، وضرورة استخدام اليد لتغطية الشاشة ولوحة المفاتيح عند إدخال الرقم السري.

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