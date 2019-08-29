تمكَّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمركز رضوان التابع لمحافظة المويه من الإطاحة بثلاثة أشخاص، سعوديَّين وآخر يمني الجنسية، عُثر بحوزتهم على أربع أصابع من الحشيش المخدر و30 حبة من نوع زينيكس مخبأة في مركبتهم. وتفصيلاً، فقد اشتبه رجال الأمن في مركز الضبط الأمني برضوان في مركبة، يقودها مواطن، وبعد توقيف المركبة، وإخضاعها للتفتيش، تم العثور بداخلها على أربع أصابع من الحشيش المخدر، و30 حبة من نوع زينيكس المخدر. وجرى ضبط وتسليم سعوديَّيْن وثالث يمني الجنسية والمضبوطات التي بحوزتهم إلى “مكافحة المخدرات” بحكم الاختصاص.

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كانت هذه تفاصيل خبر أمن الطرق بـ المويه يشتبه في مركبة يستقلها سعوديين ويمني.. وعند تفتيشها كانت المفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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