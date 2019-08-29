الفحص الدوري للسيارات يطبّق الدوام المسائي في 7 مناطق

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني للسيارات أمس (الأربعاء)، تمديد العمل في 7 محطات أخرى في الفترة المسائية، وتشمل محطات كل من: حائل، الخرج، تبوك، ينبع، جازان، نجران، وحفر الباطن، وسيتم التنفيذ بدءاً من الأحد المقبل.

وبيّنت الإدارة العامة للفحص الفني أن استقبال المركبات في هذه المحطات سيستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً من الأحد إلى الخميس، فيما عملها يوم السبت سيستمر حتى الـ 10 مساء.

يأتي ذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها محطات الفحص الفني الدوري للسيارات، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين وتمكيناً لهم من فحص مركباتهم بيسر وسهولة خلال الفترة المسائية، وبتوجيهات من مدير عام المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي.

وكانت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات قد نفذت المرحلتين الأولى والثانية من تمديد عمل المحطات، وشملت محطتي الفحص في الرياض على طريق الدمام وعلى طريق ديراب، ومحطتي جدة بحي النزهة وحي الشفاء جنوب جدة، ومحطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، أبها، القصيم، الهفوف، والطائف.