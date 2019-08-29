هدف: القطاع الخاص يستعد لاستقبال أولى دفعات القيادة الوطنية الشابة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم الخميس، بدء تدريب أولى الدفعات المسجلة في أكاديمية (هدف) للقيادة، يوم الأحد المقبل الموافق الأول من سبتمبر 2019، وذلك بهدف تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص.

وأوضح (هدف) في بيانٍ نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن الأكاديمية تعد نقلة نوعية في تغيير خارطة سوق العمل من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

وأشار إلى أنَّ الأكاديمية تعتمد على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًا.

وتتجسَّد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية، واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

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وأوضح (هدف) أنّه تمّ تصميم البرنامج التدريبي ليكون رحلة تطوير متكاملة لمدة 12 أسبوعًا تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم.

في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

ويمكن للمنشآت ترشيح منسوبيها وتسجيلهم في الأكاديمية والتسجيل من خلال زيارة البوابة الإلكترونية المخصصة على الرابط ‪

واشار (هدف) إلى أنه تمَّ وضع شروط الالتحاق في الأكاديمية، وتتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلًا على شهادة بكالوريوس، وخبرة علمية لمدة 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، واتقان اللغة الإنجليزية.