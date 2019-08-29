بالصور.. عملية حي «الزاهر» تسقط مقيمًا ينتحل صفة طبيب بمكة

أطاحت الجهات الأمنية بمقيم ينتحل مهنة طبيب بشكل غير قانوني، وأوضحت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة إلى قيام المتهم بممارسة مهنة الطب بطريقة غير نظامية، ومن ثم تمَّ التنسيق فورًا مع الجهات المعنية وإلقاء القبض عليه عبر خطة مُحْكَمة.

وقد توجّهت لجنة من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة- ممثلة في إدارة الالتزام- مع الجهات المشاركة وتمَّ مداهمة الموقع، وعثر على مقيم- غير عربي- في أحد المنازل السكنية بحي الزاهر منتحلًا صفة طبيب.

وقال المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: إنَّ المنزل السكني كان يحوي مستلزمات طبية وأدوية بكميات كبيرة مخالفة لظروف الحفظ والتخزين، وتم ضبط الشخص فورًا بعد ثبوت الأدلة والبراهين الجلية بمخالفته لأنظمة المملكة العربية السعودية الصحية والعمالية، وقد أحيل المذكور للجهات الأمنية.

من جهته قدّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، شكره للفريق الذي حرص على متابعة البلاغ والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة الأمر الذي يؤكّد حرص الصحة في مكة المكرمة على صحة وأمن سكان المنطقة.

