الحصيني: أمطار ورياح على عدة مناطق خلال ساعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة «تسميات»، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق، خلال الساعات المقبلة، ناصحًا بعدم النوم تحت السماء المكشوفة بدءًا من 7 محرم 1441 هـ.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد، على أجزاء من مناطق: الباحة وعسير وجازان والشمالية.

وأضاف أنه متوقع أيضًا رياح متوسطة على الوسطى وشمال الشرقية، وشبه قوية على الساحل الغربي الشمالي منه والأوسط.

ووجه الحصيني عدة نصائح، قائلًا إنه اعتبارًا من 7 من شهر المحرم 1441 هـ، يمنع النوم تحت أديم السماء في الليل (تحت سماء مكشوفة)؛ خوفاً من الزكام ونزلات البرد، وبدءًا من 4 من شهر صفر 1441 هـ، يكون انصراف الحر واعتدال الأجواء نهاراً، وتزداد البرودة في الليل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، فيما تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.