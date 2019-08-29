في شكلها الجديد.. اعتماد جداول مدارس التوأمة في الحد الجنوبي بجازان

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، مساء أمس الأربعاء، إجراءات العمل المتعلقة بمدارس البنين والبنات في الحد الجنوبي، وفق جداول نظام التوأمة.

وصدرت الجداول من مكاتب التعليم بالمحافظات الحدودية (صامطة والعارضة والحرث) وحصلت «عاجل» على نسخة منها، حيث شددت إدارة تعليم جازان على وضع آلية جديدة تختلف كليًّا عن الأعوام الدراسية السابقة تتضمن العمل بدوام كامل ومدة الحصة الدراسية 45 دقيقة وفق فترتين تبدأ الأولى عند الساعة 6:45 صباحًا وتنتهي عند الساعة 12:40 ظهرًا، وتبدأ الفترة الثانية عند الساعة 1 ظهرًا وتنتهي عند الساعة 7 مساءً، سوى مدارس محددة في قطاع العارضة تعمل في ثلاث فترات وتختلف بها مواعيد الدوام، وألزمت الإدارة قائدي وقائدات المدارس بضرورة التقيد بالضوابط والمواعيد الجديدة.

ويعد مشروع «توأمة المدارس» أحد أبرز التدابير والخطوات الإجرائية التي اعتمدتها وزارة التعليم لاستقرار الحالة التعليمية في مدارس الحد الجنوبي، حيث أسهم المشروع في انتقال طلاب المدارس التي تقع في النطاق الأحمر ليواصلوا تعليمهم في مدارس النطاق الأخضر وسط إجراءات نقل احترازية وآمنة وبشكل يومي إلى مدارس التوأمة والاستضافة في ظروف مناخية وجغرافية متباينة بهدف توفير تعليم مباشر للطلاب والطالبات ليتلقوا خلالها العلوم والمعارف والمهارات.

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ويسعى الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات للتغلب على كل التحديات والظروف التي تواجههم لاستمرار العملية التعليمية وتقديمهم دروسًا في الولاء والتضحيات وحب الوطن بعزيمة وإصرار.

جداول نظام التوأمة بمدارس الحد الجنوبي بجازان هي :