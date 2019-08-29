الشؤون الإسلامية تعدد مكاسب كود بناء المساجد.. و«الجفال» يوضح

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، أن كود بناء المساجد هو مكمل مهم لكود البناء السعودي، معربة عن تطلعها للشراكة الفاعلة مع جميع الأجهزة المعنية بالأكواد لتوحيد معايير بناء المساجد.

وقال المدير العام للإدارة العام للمشروعات والصيانة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المهندس أسامة بن حمد الجفال، إن الوزارة راعت أهمية وجود كود بناء للمساجد في المملكة، منبثقٍ عن كود البناء السعودي ومكملٍ له في ظل المرحلة المهمة في تاريخنا الحاضر، نتيجة الحاجة الماسة لتوحيد المعايير والممارسات التي تتوافق مع العوامل البيئية بمختلف مناطق المملكة وتراثها المعماري، وتتأكد هذه الأهمية في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وتحقيقًا لرسالة الوزارة في العناية ببيوت الله.

وأوضح المهندس الجفال، على هامش ورشة العمل المتخصصة في كود بناء المساجد التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بمشاركة أكثر من 50 مختصًّا في عمارة المساجد وتشييدها، أن الوزارة وبتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حرصت على إقامة الورشة وتفعيل مبادرة الأمير سلطان بن سلمان في إنشاء كود متخصص لعمارة المساجد وبناء الشراكات مع جميع ذوي العلاقة، لما يخدم التطور المستمر لبناء واستكمال وتحديث منظومة الكود.

وأضاف المهندس الجفال، أن الوزارة تتطلع بشغف للشراكة الفاعلة مع جميع الأجهزة المعنية بالأكواد لتوحيد معايير بناء المساجد للتكامل وإثراء محتوى كود بناء المساجد، وتحقيق العالمية في التميز نظير خصوصية ومركزية المساجد، مشيرًا إلى أن كود بناء المساجد هو مكمل مهم لكود البناء السعودي.