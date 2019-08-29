السعودية اليوم / مدير الملحقيات الدينية بالشؤون الإسلامية يرأس الجلسة الأخيرة لورشة كود بناء المساجد بالرياض



الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

رأس المدير العام للملحقيات الدينية والبرامج الموسمية بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي الجلسة السادسة والختامية لورشة كود بناء المساجد المتخصصة بالمملكة والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة أكثر من 150 مختصاً بالعمارة والتشييد من مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية والجامعات

وناقشت الجلسة محور " كود التشريعات والتنظيمات "، حيث تطرق الشيخ محمد العريفي إلى الأمور الشرعية والتشريعية لتنظيم بناء المسجد وتشغيلها وإدارتها بحيث تلائم مع مقاصد الشريعة من ناحية تصنيف الأشغال التشريعية والتنظيمية في المسجد وتحدث" العريفي" عن التشريعات والتنظيمات والجوانب الشرعية الخاصة بعمارة المساجد من حيث مضمون عمارة المسجد وضوابط الهوية بحيث لا تتعارض مع أسس العقيدة والشريعة الإسلامية.

وتطرق العريفي إلى ما يجب مراعاته لتصميم المسجد من حيث آلية الوصول إلى التصميم المستدام من التكامل التام بين العمارة وكل التخصصات الهندسية المكملة من الناحية الإنشائية والميكانيكية والكهربائية وقد حدد عدة عناصر هي تكامل التخطيط والتصميم، واعتماد التصميم على الشمس وضوء النهار الطبيعي كمصدر طبيعي ، واعتماد تصميم المساجد على فلسفة بنائية وليس على شكل معين.

وشهدت الجلسة تفاعل من كافة المشاركين الذين نوهوا بالورشة وشموليتها في جميع الجوانب المتعلقة بعمارة المساجد، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيمها والإشراف عليها بالتعاون مع جائز عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد.

// انتهى //

15:21ت م

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الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسرأس المدير العام للملحقيات الدينية والبرامج الموسمية بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي الجلسة السادسة والختامية لورشة كود بناء المساجد المتخصصة بالمملكة والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة أكثر من 150 مختصاً بالعمارة والتشييد من مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية والجامعات السعودية بمختلف محافظات ومناطق المملكة.وناقشت الجلسة محور " كود التشريعات والتنظيمات "، حيث تطرق الشيخ محمد العريفي إلى الأمور الشرعية والتشريعية لتنظيم بناء المسجد وتشغيلها وإدارتها بحيث تلائم مع مقاصد الشريعة من ناحية تصنيف الأشغال التشريعية والتنظيمية في المسجد وتحدث" العريفي" عن التشريعات والتنظيمات والجوانب الشرعية الخاصة بعمارة المساجد من حيث مضمون عمارة المسجد وضوابط الهوية بحيث لا تتعارض مع أسس العقيدة والشريعة الإسلامية.وتطرق العريفي إلى ما يجب مراعاته لتصميم المسجد من حيث آلية الوصول إلى التصميم المستدام من التكامل التام بين العمارة وكل التخصصات الهندسية المكملة من الناحية الإنشائية والميكانيكية والكهربائية وقد حدد عدة عناصر هي تكامل التخطيط والتصميم، واعتماد التصميم على الشمس وضوء النهار الطبيعي كمصدر طبيعي ، واعتماد تصميم المساجد على فلسفة بنائية وليس على شكل معين.وشهدت الجلسة تفاعل من كافة المشاركين الذين نوهوا بالورشة وشموليتها في جميع الجوانب المتعلقة بعمارة المساجد، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيمها والإشراف عليها بالتعاون مع جائز عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد.// انتهى //15:21ت م0142

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