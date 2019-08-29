السعودية اليوم / بلدية بقيق تستبدل الزي الموحد لرجال النظافة



الدمام 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة بقيق مبادرة أمانة المنطقة الشرقية، باستبدال الزي الموحد لرجال النظافة، التي جرى فيها استبدال ستراتهم إلى سترات متعددة الألوان، وذلك وفقاً لمخطط تقسيم الأحياء بمحافظة بقيق والهجر التابعة لها والمرافق البلدية، وذلك امتداداً لمبادرات الأمانة المجتمعية والتي تهدف الى توحيد الصورة البصرية في معالجة التشوه البصري في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج، أنه جرى اختيار السترات بألوان مختلفة وعاكسة للإنارة حتى يتمكن رؤيتها في المناطق منخفضة الإنارة لمراعاة الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة الجميع، ولملائمتها لأجواء الطقس صيفًا.

وأشار إلى أنه جرى توزيع الألوان على أحياء المحافظة والهجر التابعة وفق التقسيم لمخططاتها، وذلك بهدف التعرف بسهولة على رجال النظافة عند توزيعهم في النطاق الخدمي، للدور الكبير الذي يقومون به التي يتطلب عملهم المستمر من أجل تحسين المشهد الحضري للمحافظة وأحياءها والهجر التابعة وجعلها ضمن المدن الجميلة.

ودعا إلى التعاون مع رجال النظافة بعدم برمي المخلفات عشوائياً ووضعها في الأماكن المخصصة لها، والتواصل مع البلدية عند وجود ملاحظات أو مخلفات حجمية عند المنازل لرفعها بأسرع وقت ممكن، وذلك من خلال مركز "940".

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15:14ت م

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