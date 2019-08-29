السعودية اليوم / مدير تعليم ظهران الجنوب يبحث مع قادة المدارس الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد



ظهران الجنوب 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

اجتمع مدير إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي اليوم, بقادة مدارس المحافظة ، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها إدارة تعليم المحافظة استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1440هـ / 1441هـ, بحضور مساعدي مديري التعليم ورؤساء الأقسام, وذلك بمجمع مدارس تحفيظ القرآن الكريم بحي الرحيب.

وناقش الوادعي مع قادة المدارس أبرز الاستعدادات لانطلاقة الدراسة ، مؤكدًا أهمية الاستعداد المبكر وتهيئة المدارس بكل ما تحتاجه من تجهيزات تعليمية وكوادر بشرية لضمان بداية جادة مع أول يوم دراسي في العام الجديد , والحرص على تفقد مستوى الصيانة والنظافة ، ووصول المقررات الدراسية.

وشدد على أهمية التركيز على التحصيل الدراسي ، وإعداد برنامج استقبال تعليمي وتربوي جاذب ومشوق يبدأ مع انطلاقة الطابور الصباحي ، بحيث يتضمن الترحيب بالطلاب، وتوزيعهم على الفصول الدراسية و توزيع المقررات الدراسية عليهم ، وإنشاء برنامج توجيهي لإطلاع الطلاب على رؤية المدرسة و ورسالتها وأهدافها.

// انتهى //

15:14ت م

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