السعودية اليوم / سمو سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس جامعة الإسراء



عمّان 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي في مكتبه اليوم، رئيس جامعة الإسراء الدكتور أحمد نصيرات ، ورئيسة ديوان أهل القلم رئيسة ملتقى المبدعات العربيات الدكتورة سلوى الخليل الامين.

واطلع الوفد، سمو السفير على اخر التطورات الاكاديمية والتعلمية التي تشهدها الأردن، فيما اشاد سمو السفير بمستمى التعليم الاكاديمي في الأردن.

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15:12ت م

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