السعودية اليوم / مدير فرع وزارة البيئة بالشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة



الدمام 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

التقى المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري اليوم ، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الخيرية بالمنطقة الشرقية , وذلك في مقر فرع الوزارة.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين فرع الوزارة والجمعية وتقديم الدعم اللوجستي لملتقى ومعرض البيئة الصناعية الثاني الذي سوف يقام بإذن الله تعالى تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لجمعية أصدقاء البيئة ، وإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة خلال المدة من 23 إلى 25 ديسمبر المقبل بمركز معارض الظهران الدولية.

// انتهى //

15:11ت م

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