السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل مديري المرور في العاصمة المقدسة وجدة والطائف



جدة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، مديري المرور في العاصمة المقدسة وجدة والطائف ، الذين قدّموا لسموه نبذة عن الخطة المرورية التي سيتم تنفيذها بالتزامن مع بدء العام الدراسي الأحد المقبل.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن الخطة المرورية من مدير مرور جدة المكلف العميد محمد بصفر ، ومدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي ، ومدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني ، التي تركّز على تكثيف الدوريات المرورية في المحاور الرئيسة والميادين والتقاطعات وشبكة الطرق وتغطيتها بعدد كافٍ من الضباط والأفراد ، إضافة لتوزيع دوريات ثابتة أمام المدارس والمجمعات التعليمية والكليات والجامعات ، من أجل تسهيل حركة السير وفك الاختناقات المرورية.

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15:01ت م

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