السعودية اليوم / أكثر من 21256 طالبًا وطالبة في انطلاق الأسبوع التمهيدي بتعليم مكة



مكة المكرمة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

تنطلق الأحد القادم فعاليات الأسبوع التمهيدي في المدارس الابتدائية في تعليم مكة المكرمة للعام الدراسي الجديد 1440 – 1441 هــ الذي يستهدف أكثر 21256 طالبًا وطالبة من المستجدين في الصف الأول الابتدائي فعاليات برنامج الأسبوع التمهيدي واليوم الدراسي الأول في مسيرتهم التعليمية والتربوية.

وهيأت إدارات المدارس في مكة المكرمة مرافقها لاستقبال الطلاب المستجدين لهذا العام ومن أجل العمل على إنجاح الأسبوع التمهيدي وتحقيق أهدافه، وتحقق للطلاب سرعة الاندماج مع المرحلة الجديدة في حياتهم التعليمية.

ويأتي الأسبوع التمهيدي على تبسيط الواقع المدرسي لجميع الطلبة وفق برنامج تربوي تدريجي مشوق ومحبب للنفس، بهدف مساعدة الطلاب المستجدين على الانتقال من محيط الأسرة الذي ألفوه إلى محيط المدرسة الأكثر رحابة وسعة لاسيما إلى دوره الفاعل في مساعدتهم على التكيف نفسياً واجتماعياً مع المجتمع المدرسي الجديد وذلك من خلال إعداد فعاليات محفزة وبرامج جاذبة للبدء والانتظام الدراسي.

بدورها استعدت إدارة التوجيه والإرشاد ببرامج إرشادية تستهدف الأسبوع التمهيدي الذي يسعى إلى تكوين اتجاه إيجابي في نفس الطلاب والطالبات نحو المدرسة، وإكسابهم خبرة سارة تعزز حبها في نفوسهم وتسهيل انتقالهم الصف الأول من محيط الأسرة الذي الفته وتربت فيه إلى بيئية المدرسة وأنظمتهم بشكل تدريجي من خلال توفير جو آمن يسوده الحب والاحترام ويشعرهم بالراحة والطمأنينة وطمأنة أولياء الأمور على أبنائهم، وأنهم محل رعاية واهتمام كل فرد بالمدرسة وتعريفهم بالخصائص النمائية لتلك المرحلة والأساليب التربوية المناسبة في التعامل مع الخوف الذي يلازمهم حال دخولها المدرسة أول مرة، وتوضيح دور الأسرة المأمول في هذا الجانب، وتوثيق العلاقة الإيجابية بين البيت والمدرسة والوقوف على المشكلات الصحية، والسلوكية، والنفسية للطلاب والطالبات في وقت مبكر وتبصير أولياء الأمور بها، والتعاون مع المدرسة في السيطرة عليها وعلاجها وفق الأساليب التربوية والوقوف على الحالة الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية لأسرتهم، وتوفير المساعدات المالية، والنفسية الكافية، التي تعينهم على تقبل المدرسة ومتابعة المستجدات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم المناسب لحالاتهم وتوزيعهم على الفصول الدراسية، وفق معايير تربوية محددة تضمن وجود الطالبة في الفصل، والمكان المناسب لهم وتسهيل عملية اندماج طلاب وطالبات التربية الخاصة مع بقية أقرانهم بالمدرسة.

وسينطلق أكثر من 90 مشرف ومشرفة باستهداف المدارس لمتابعة الأسبوع التمهيدي والانضباط المدرسي وفق استمارات مقننة.

كما تُفعّل الإدارة دور الهاتف الإرشادي لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات والمجتمع التربوي والمدرسي والمحلي بما يُحقق مبدأ المشاركة المجتمعية الفاعلة، فيما يتم شرح لائحة السلوك والمواظبة للطالبات في جميع المراحل ولأولياء الأمور.

// انتهى //

14:49ت م

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