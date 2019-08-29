

الباحة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة استعداداتها لاستقبال أكثر من 55 ألف طالب وطالبة في ما يزيد عن 600 مدرسة لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني, أن الاستعدادات للعام الجديد بدأت منذ وقت مبكر بعقد عدد من الاجتماعات وتكوين اللجان وكذلك تنفيذ العديد من الجولات الميدانية لجميع مدارس البنين والبنات من قبل المهندسين والمشرفين على المباني المدرسية ، لتشخيص أوضاع المباني وتحديد احتياجاتها من حيث أعمال الصيانة والترميم.

وأشار الدكتور الزهراني إلى أن الإدارة أنهت توزيع المقررات الدراسية التي وصلت مستودعات الإدارة العامة للتعليم للمدارس وفق خطة زمنية محددة تم من خلالها رصد الاحتياج الفعلي عبر نظامي نور واستقبالها في مستودعات الإدارة من مقام الوزارة والبدء بترحيلها للمدارس بوقت كاف يتزامن مع الإطار الزمني المحدد في إيصالها لقادة وقائدات مدارس البنين والبنات.

وبين أن الإدارة عمدت إلى بناء خطة إشرافية لزيارة مدارس المنطقة لمتابعة مستوى الجاهزية والاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات وانطلاقة العام الدراسي الجديد من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات تمتد كامل أيام الأسبوع الأول ينفذها ما يقارب 400 مشرف ومشرفة بهدف الاحتفاء بعودة الطلاب والطالبات وتقديم العون والمساعدة لقادة وقائدات المدارس على تنفيذ برامج الاستقبال والتهيئة الإرشادية.

ولفت النظر إلى أن تعليم المنطقة هذا العام يضطلع بمهام كبيرة تهدف إلى تطوير التعليم في المنطقة وتجويد العمل التربوي ورسم الخطط والتطلعات التي تتفق مع توجهات الوزارة نحو الرقي بمستوى الأداء التربوي والتعليمي وتحسين المخرجات ورفع نواتج التعلم، ومستوى المشاركة في صناعة القرارات والاتجاه نحو عدم المركزية ودعم التواصل بين المجتمع التعليمي والمجتمع العام ، الأمر الذي يأتي في إطار الإسهام في رفع كفاءة وفاعلية الأداء التعليمي ، وترسيخ العمل المؤسسي ، وتوثيق التعاون والتواصل مع المجتمع والجهات الحكومية، ونقل الخبرات والتجارب الناجحة.

// انتهى //

14:45ت م

0122





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الباحة ينهى استعداداته لبدء العام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.