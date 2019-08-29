السعودية اليوم / "مفوضية اللاجئين": لا توجه لخفض المساعدات النقدية للاجئيين السوريين في الأردن



عمّان 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، بأنه ليس هناك توجه أو مخططات خلال الوقت الراهن لدى المفوضية لخفض المساعدات النقدية الشهرية للاجئين السوريين، بسبب نقص التمويل في موازنة المفوضية للعام الحالي.

وقال المتحدث باسم المفوضية ليلي كارلايل، أنه في حال لم يتم توفير أموال كافية لتنفيذ برامجها لبقية العام الحالي، فإنها قد تراجع برامج الخدمات للعام الحالي، بما يتلاءم مع حجم التمويل المتوفر لدى المفوضية.

وناشدت باسم المفوضية المانحين لتوفير الدعم الكافي لموازنتها للعام الحالي، والبالغة 371 مليونا و800 ألف دولار أمريكي، عادّةً أن ما توفر من الموازنة حاليا، وبقيمة وصلت إلى 27 % منها فقط حتى منتصف أغسطس الحالي، تحديا واضحاً.

وأوضحت في تصريحات صحفية ، أن أكثر الاحتياجات التي تستدعي التمويل كونها متطلبات ملحة للحياة، ويصعب وقفها والتراجع عنها هي، برامج الدعم الصحي والمساعدات النقدية الشهرية للاجئين في الأردن.

وبينت أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في الأردن حاليا، بلغ 658 ألفا و447 لاجئا، يعيش منهم 81 % خارج مخيمات اللاجئين السوريين.

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14:44ت م

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