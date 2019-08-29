محافظ حفر الباطن يرعى ملتقى المهندسين

2019-08-29

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

رعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، ملتقى مهندسي حفر الباطن بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والعسكرية والمهندسين بالمحافظة، وذلك بقاعة جمعية الأيتام بالمحافظة.

وأشار محافظ حفر الباطن في كلمة له إلى أن المشاريع تشهد تطوراً سريعاً واعتمادات، مما يدل على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتلبية رغبات واحتياجات المواطنين كسائر مدن ومناطق المملكة.

وأكد حاجة المحافظة لتكاتف الجهود في المجال الهندسي وتمكينهم من التنظيم والابتكار وذلك لأهمية الدراسات الهندسية، ما ينعكس على تطور المباني والتكنولوجيا بجميع أنواعها، مشيداً بدور المهندسين في متابعة البحوث العلمية وإعداد الدراسات المتقدمة، لافتاً إلى أهمية إيجاد المناخ والظروف المناسبة لتطبيقها على أرض الواقع من أجل النهوض بالمجتمع، وتشجيعهم على العمل في وسائل العلوم الحديثة.

وأضاف: أود أن أطرح برغبتنا في أن يكون لدينا في محافظة حفر الباطن شراكة مع الهيئة السعودية للمهندسين من خلال السعي في إيجاد لجنة هندسية استشارية لحل التحديات وتقديم المرئيات حيال المشاريع المستقبلية، إضافةً إلى المشاركة في تحليل ودراسة المقترحات والمبادرات لرفعها وذلك بمشاركة أهالي المحافظة في تطوير المدينة.

وأعلن المحافظ في ختام كلمته عن دعم المحافظة للابتكار والتميز الهندسي فيها من خلال إطلاق جائزة سنوية ضمن جوائز المحافظة التي سيتم الإعلان عنها واعتمادها لاحقا بالتعاون مع المجلس التنسيقي للمسؤولية الاجتماعية بالمحافظة.

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من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سعد الشهراني، برعاية الأمير منصور بن محمد بن سعد لهذا الملتقى، الذي يأتي دعماً لأبناء المهنة في حفر الباطن لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمهنة الهندسة المستقبلية والهيئة السعودية للمهندسين ومسيرتها الطموحة على طريق تحقيق أهدافها الإستراتيجية المستمدة من رؤية المملكة 2030.

وأشار المهندس الشهراني، إلى أنه نتيجة للتغيرات التي مرت بها المملكة في الفترة الماضية فيما يتعلق بمهنة الهندسة جاءت الخطوات التطويرية في الهيئة السعودية للمهندسين من خلال تطوير الأسس التنظيمية والتشريعية فيها إلى جانب التوسع في الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة للوفاء باحتياجات المستفيدين من خدماتها، لافتا إلى أن الهيئة قامت بجهود تتناول جوانب مختلفة منها تطوير التشريعات المنظمة للعمل المهني في المملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بما يسهم في ضبط العمل الهندسي وتنظيمه من خلال العمل على بعض الإجراءات وتطبيقها التي كان منها نظام مزاولة المهنة، واهتمامها بالمهندس السعودي من خلال تدريبه وتأهيله وتهيئته لسوق العمل، إضافة إلى سن بعض القوانين بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة للمساهمة في خلق فرص عمل للمهندسين والمهندسات السعوديين.

‏وفي كلمة لـ “متابعات الخليج 365” قدم رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين بالمحافظة الباطن ماجد بن الحميدي المطيري الشكر والامتنان لمحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود لرعايته الملتقى.