مقاهي الشيشة في أطراف المدن تعبث بصحة روادها وتستقبل القاصرين

متابعات الخليج 365 - الرياض

لم تعد مخالفات مقاهي الشيشة خارج المدن تعد بالأصابع فحسب، بل تجاوزت بأرقامها كل التوقعات، مستغلة في ذلك بعدها عن عين الرقيب؛ لتمارس ما تشاء من استهتار بصحة الزبائن والعبث بأرواحهم دون مراعاة لأية اعتبارات أو اشتراطات، قبل أن تخضع لتفتيش ضمن حملة مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية لرصد وضبط مخالفات المقاهي وتجاوزاتها.

مخالفات لا تقف عند حد معين، وعززتها الخلوة التي تحظى بها المقاهي بعيداً عن العمران حيث أصبحت مكاناً للدعاية والإعلان لمنتجات منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، لتصنع من نفسها ذراعاً تسويقياً وإعلامياً لكل ما يخالف الاشتراطات الصحية والبيئية دون اكتراث للأنظمة أو اهتمام بتعليمات الجهات المعنية.

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ليس هذا فحسب بل وصلت المخالفات في مساراتها اللامحدودة لانتهاك خصوصية القاصرين في مواقع المقاهي المتوارية عن الأنظار بتسويق منتجات التبغ وبيعها عليهم دون مراعاة لسنهم.

وكانت حملة مشتركة بين اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، أمانة منطقة الرياض، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شرطة منطقة الرياض، وزارة التجارة والاستثمار، ضبطت العديد من المخالفات من خلال جولات تفتيشية على عدد من المقاهي المخالفة لتصادر كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة، وأخرى مجهولة المصدر غير المصرح ببيعها.

ووقفت الحملة على مستودعات المقاهي لتخزين البضائع بهدف التأكد من صلاحية المنتجات المخزنة وخلوها من المخلوطات، لتصادر عددا من البضائع غير المؤرخة بصلاحية محددة، والمواد المجهولة المصدر.

وسجلت الحملة عدة مخالفات تتضمن عرض السجائر أمام الزبائن، وبيع السجائر الإلكترونية دون تصريح، وعدد من المخالفات الصحية والنظامية التي يمارسها العاملين في مجال التبغ ومقاهي المعسلات والشيش.