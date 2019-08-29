فتح باب القبول والتسجيل لوظائف الدفاع المدني للنساء برتبة جندي

2019-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في مدينة الرياض.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة ( أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق من 2 / 1 / 1441هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 5 / 1 / 1441هـ ، على الرابط التالي .

واشترطت المديرية العامة للدفاع المدني ما يلي (هنا)

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم .

– أن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد عن (35) عـاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

– أن لا يقل طول المتقدمة عن (155) سم وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .

– أن لا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي .

– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول .

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.