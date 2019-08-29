الشؤون البلدية ترد على “المواطن” بشأن حدائق حائل

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2019-08-29 الشؤون البلدية ترد على “متابعات الخليج 365” بشأن حدائق حائل متابعات الخليج 365 - الرزني حماد - حائل ردت وزارة الشؤون البلدية والقروية على ما نشرته “متابعات الخليج 365” بعنوان “حدائق الأحياء في حائل تتحول إلى مدن أشباح”.

وقالت الشؤون البلدية إن الإدارة تلقت خطاب أمانة منطقة حائل والمتضمن بأن الحديقة المشار إليها في حي المنتزه الشرقي ضمن المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا وستكون جاهزة لاستقبال روادها في القريب العاجل.









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