الان تتابع فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني للعنصر النسائي برتبة جندي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في مدينة الرياض.
وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحًا الموافق من 2/ 1/ 1441هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحًا الموافق 5/ 1/ 1441هـ، على الرابط التالي www.jobs.sa.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني للعنصر النسائي برتبة جندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.