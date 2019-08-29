جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في مدينة الرياض.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحًا الموافق من 2/ 1/ 1441هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحًا الموافق 5/ 1/ 1441هـ، على الرابط التالي www.jobs.sa.