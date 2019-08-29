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الان تتابع انتحل صفة طبيب ومارس المهنة في حي الزاهر بمكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة - الخليج 365
تمكنت مديرية الشؤون الصحفية في مكة، والجهات الأمنية، من القبض على مقيم ينتحل مهنة طبيب، ويمارس مهنة الطب بشكل غير قانوني.
وأوضحت صحة مكة، في بيان اليوم الخميس، أنه “إشارة إلى البلاغ الوارد إلى الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بوجود شخص يمارس مهنة الطب بطريقة غير نظامية، تم التنسيق فوراً مع الجهات المعنية لوضع خطة محكمة للإطاحة بمنتحل مهنة الطب”.
وأضافت أن لجنة من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الالتزام، توجهت مع الجهات الأمنية، مساء الأربعاء، إلى الموقع وعثرت على مقيم غير عربي، في أحد المنازل السكنية بحي الزاهر، منتحل لصفة طبيب.
وذكر المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة، حمد العتيبي، أن المنزل السكني كان يحوي مستلزمات طبية، وأدوية بكميات كبيرة مخالفة لظروف الحفظ والتخزين، وتم ضبط الشخص فوراً بعد ثبوت الأدلة والبراهين الجلية بمخالفته أنظمة المملكة الصحية والعمالية، وقد أحيل المذكور للجهات الأمنية.
من جهته، قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، شكره للفريق الذي حرص على متابعة البلاغ والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
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