- 1/3
- 2/3
- 3/3
الان تتابع ضبط مقاهي في أطراف المدن تعبث بصحة روادها وتستقبل القاصرين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
لم تعد مخالفات مقاهي الشيشة خارج المدن تعد بالأصابع فحسب، بل تجاوزت بأرقامها كل التوقعات، مستغلة في ذلك بعدها عن عين الرقيب؛ لتمارس ما تشاء من استهتار بصحة الزبائن والعبث بأرواحهم دون مراعاة لأية اعتبارات أو اشتراطات، قبل أن تخضع لتفتيش ضمن حملة مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية لرصد وضبط مخالفات المقاهي وتجاوزاتها.
مخالفات لا تقف عند حد معين، وعززتها الخلوة التي تحظى بها المقاهي بعيدا عن العمران حيث أصبحت مكانا للدعاية والإعلان لمنتجات منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، لتصنع من نفسها ذراعا تسويقيا وإعلاميا لكل ما يخالف الاشتراطات الصحية والبيئية دون اكتراث للأنظمة أو اهتمام بتعليمات الجهات المعنية.
ليس هذا فحسب بل وصلت المخالفات في مساراتها اللامحدودة لانتهاك خصوصية القاصرين في مواقع المقاهي المتوارية عن الأنظار بتسويق منتجات التبغ وبيعها عليهم دون مراعاة لسنهم.
وكانت حملة مشتركة بين اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، أمانة منطقة الرياض، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شرطة منطقة الرياض، وزارة التجارة والاستثمار، ضبطت العديد من المخالفات من خلال جولات تفتيشية على عدد من المقاهي المخالفة لتصادر كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة، وأخرى مجهولة المصدر الغير مصرح ببيعها.
ووقفت الحملة على مستودعات المقاهي لتخزين البضائع بهدف التأكد من صلاحية المنتجات المخزنة وخلوها من المخلوطات، لتصادر عددا من البضائع غير المؤرخة بصلاحية محددة، والمواد المجهولة المصدر.
وسجلت الحملة عدة مخالفات تتضمن عرض السجائر أمام الزبائن، وبيع السجائر الإلكترونية دون تصريح، وعدد من المخالفات الصحية والنظامية التي يمارسها العاملين في مجال التبغ ومقاهي المعسلات والشيش.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مقاهي في أطراف المدن تعبث بصحة روادها وتستقبل القاصرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.