شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: إنهاء تسجيل أبناء الشهداء والمعلمين المتوفين مجاناً في الروضات الأهلية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)
أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة في مكتب «وفاء»، تسجيل أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين في الروضات الأهلية المشاركة مجانًا للعام الحالي 1441/1440.
ويأتي ذلك انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية وتشجيعاً ووفاءً نحو من نذروا أنفسهم من أجل الوطن ونظير الدور الكبير الذي يقوم به الجنود البواسل في الذود عن الوطن ودور منسوبي التعليم في تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.
وقدم المدير العام لتعليم الباحة الدكتور عبدالخالق حنش شكره وتقديره للروضات المشاركة في هذا الدعم، مثمناً جهود مكتب «وفاء» على الجهود الحثيثة للرعاية والاهتمام والجهود المبذولة لتقديم الخدمات المختلفة لأبناء شهداء الواجب.
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