شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف المتورطين بالمشاجرة الجماعية بسوق السلام مول والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم «السلام مول»، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً مساء أمس (الأربعاء) عن حدوث مشاجرة جماعية بسوق السلام مول بين مجموعة من المواطنين، إثر مشادة كلامية في ما بينهم، ما أدى لتعرُّض أحدهم لإصابة، حيث جرى نقله للمستشفى وتلقى العلاج اللازم وغادر في حينه.
وبين الرائد الغامدي أنه جرى إيقاف المتورطين بالمشاجرة وعددهم 8 تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.
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