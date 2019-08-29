شكرا لقرائتكم خبر عن بدءاً من 1 يناير.. منع السكر والدهون المهدرجة في المشروبات والأغذية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه) أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن منعها لمحلات بيع العصائر والمطاعم والمقاهي من استخدام السكر المضاف أو مصادره ( العسل، شراب الجلوكوز، وغيره من صيغ السكر المضاف ) والملونات والنكهات في العصائر الطازجة وخلطات العصائر والمشروبات، كما تمنع أيضاً من استخدام مشروبات الطاقة في خلطات العصائر والعصائر الطازجة، وذلك اعتباراً من مطلع العام القادم 1 / 1 / 2020م، كما يشمل المنع أيضاً استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنعة .

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن منعها لمحلات بيع العصائر والمطاعم والمقاهي من استخدام السكر المضاف أو مصادره ( العسل، شراب الجلوكوز، وغيره من صيغ السكر المضاف ) والملونات والنكهات في العصائر الطازجة وخلطات العصائر والمشروبات، كما تمنع أيضاً من استخدام مشروبات الطاقة في خلطات العصائر والعصائر الطازجة، وذلك اعتباراً من مطلع العام القادم 1 / 1 / 2020م، كما يشمل المنع أيضاً استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنعة .

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