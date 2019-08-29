شكرا لقرائتكم توقيع اتفاقات بين "تنسيقي حجاج الداخل" وشركات خدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة – "الحياة" | منذ 6 ساعات في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 29 أغسطس 2019 / 09:43

وقع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أمس (الأربعاء)، شراكات استراتيجية مع شركات الخدمات اللوجيستية والتكميلية، ضمن فعاليات ملتقى الحج والعمرة المقام في جدة.



وتهدف الشراكات التي تم توقيعها بحضور نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، إلى تحسين الخدمات التي تقدمها منشآت حجاج الداخل لضيوف الرحمن من حجاج الداخل، وتشمل: اتفاق تعاون مع كلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز تتضمن مُخرجاتها مبادرات ومشروعات وبرامج علمية، تتلخص في تدريب الكوادر البشرية واستقطابهم للعمل في منشآت حجاج الداخل.

وينص اتفاق تعاون مع: شركة تكاملات لتقنية المعلومات، على توفير التدريب اللازم للكوادر البشرية العاملة في مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.

وعد رئيس مجلس إدارة "المجلس التنسيقي" عبدالرحمن الحقباني، هذه الاتفاقات والشراكات استكمالاً لما تفضل أمير مكة المكرمة بتدشينه من مبادرات ورعاية، وتوقيعه اتفاقات في ملتقى ومعرض تجهيزات الحج الأول الذي أقامه المجلس التنسيقي في شهر شعبان الماضي، وحلقة من سلسلة اتفاقات التعاون التي دشن بعضها وزير الحج والعمرة في شهر ذي الحجة الماضي، ولتأكيد الأدوار التي يقوم بها المجلس للارتقاء في الخدمات وتطويرها، وعقد شراكات استراتيجية مع القطاع الحكومي والأهلي والتطوعي، بهدف بناء منظومة متكاملة تنعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وكذلك لإيجاد علاقة تعاون معها لخدمة المصالح المشتركة.