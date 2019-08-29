إلقاء القبض على منتحل مهنة طبيب بمكة

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تمكنت صحة مكة المكرمة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بإلقاء القبض على منتحل مهنة طبيب لمقيم بجنسية غير عربية، في أحد الأحياء السكنية بحي الزاهر بمكة.

وكان منزله يحتوي على مستلزمات طبية وأدوية بكميات كبيرة مخالفة لشروط الحفظ والتخزين، ومخالف لأنظمة المملكة العربية السعودية الصحية والعمالية.