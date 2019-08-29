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إلقاء القبض على منتحل مهنة طبيب بمكة

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكنت صحة مكة المكرمة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بإلقاء القبض على منتحل مهنة طبيب لمقيم بجنسية غير عربية، في أحد الأحياء السكنية بحي الزاهر بمكة.

وكان منزله يحتوي على مستلزمات طبية وأدوية بكميات كبيرة مخالفة لشروط الحفظ والتخزين، ومخالف لأنظمة المملكة العربية السعودية الصحية والعمالية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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