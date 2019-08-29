شاهد شجار حامي الوطيس بأحد مراكز التسوق السعودية

اندلع شجار حامي الوطيس في أحد مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية أدى إلى عدة إصابات بجروح خفيفة في حين عمت الفوضى أرجاء المكان.

ويظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عراكًا بالأيدي بين عددٍِ من الشباب، الذين لم تتضح هويتهم، فيما ظهر شاب ممددًا على الأرض عاري الصدر، ولم تعرف طبيعة حالته.

وباشرت الأجهزة الأمنية بجدة التحقيق في الشجار، الذي تدخل عناصر من حرس المول في إيقافه، قبل استدعاء دوريات الشرطة، وسط صراخ بعض الفتيات الموجودات في مقهى بالمركز التجاري.

ووفقاً لإرم نيوز، بعض المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي، ذكروا أن سبب الشجار يعود إلى محاولة بعض الشبان اقتحام قسم العائلات، وهو ما رفضه أحد الشباب، وواجههم بالتهديد الذي انتهى بعراك بالأيدي، دخل فيه آخرون عَونًا للشاب.