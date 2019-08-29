السعودية اليوم / "دور القيادة المدرسية في بناء الشخصية المتكاملة للطالب" لقاء بالتعليم الأهلي بحائل



حائل 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

عقد مكتب التعليم الأهلي بتعليم منطقة حائل أمس، اللقاء الأول بعنوان "دور القيادة المدرسية في بناء الشخصية المتكاملة للطالب في ضوء رؤية المملكة 2030 "، في مدارس المسارات العالمية.

وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي الدكتور محمد بن صالح البليهي، أن اللقاء استهدف قادة ووكلاء المدارس الأهلية والعالمية بالمنطقة، مبيناً أنه استعرض عدداً من المحاور من أبرزها أولويات قائد المدرسة قبل بداية العام الدراسي الجديد، والنمو المهني لقائد المدرسة مسؤولية، وأبرز التحديات التي قد تواجه قادة المدارس الأهلية والأجنبية في المنطقة، وسبل التغلب عليها، ودور مكتب التعليم الأهلي في رعاية ودعم الإبداع والابتكار في تلك المدارس.

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13:53ت م

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