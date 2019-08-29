حج / مُحافظ وادي الدواسر يستقبل الكشافة المُشاركين في خدمة الحجاج



وادي الدواسر 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

استقبل مُحافظ وادي الدواسر المُكلف الدكتور أحمد بن سعيد العلم في مكتبه اليوم، مُدير التعليم بالمُحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري، والكشافة والقيادات الكشفية المُشاركة في معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية

ورفع العلم في بداية الاستقبال أسمى عبارات التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام 1440هـ، مقدماً شكره للكشافة والقيادات الكشفية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن التي ساهمت في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة حتى رجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين.

واستعرض خلال الاستقبال رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم، مراحل إعداد الوفد للمشاركة في هذه المناسبة، والدور الذي قاموا به كمساندين لوزارة الحج والعمرة في إرشاد الحجاج التائهين، ومع وزارة الصحة في مستشفى الملك فيصل، كما تناول الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجمعية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

سلم بعد ذلك المُحافظ ومدير التعليم الأوسمة والشهادات التقديرية للكشافين والقادة المشاركين.

حضر الاستقبال مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عايض بن محمد آل مجلي، ورئيس قسم النشاط الطلابي شارع بن محمد آل وديان.

// انتهى //

13:52ت م

0102



وادي الدواسر 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واساستقبل مُحافظ وادي الدواسر المُكلف الدكتور أحمد بن سعيد العلم في مكتبه اليوم، مُدير التعليم بالمُحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري، والكشافة والقيادات الكشفية المُشاركة في معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.ورفع العلم في بداية الاستقبال أسمى عبارات التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام 1440هـ، مقدماً شكره للكشافة والقيادات الكشفية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن التي ساهمت في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة حتى رجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين.واستعرض خلال الاستقبال رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم، مراحل إعداد الوفد للمشاركة في هذه المناسبة، والدور الذي قاموا به كمساندين لوزارة الحج والعمرة في إرشاد الحجاج التائهين، ومع وزارة الصحة في مستشفى الملك فيصل، كما تناول الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجمعية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.سلم بعد ذلك المُحافظ ومدير التعليم الأوسمة والشهادات التقديرية للكشافين والقادة المشاركين.حضر الاستقبال مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عايض بن محمد آل مجلي، ورئيس قسم النشاط الطلابي شارع بن محمد آل وديان.// انتهى //13:52ت م0102

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / مُحافظ وادي الدواسر يستقبل الكشافة المُشاركين في خدمة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.