السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تدعو الطلبة المستجدين لـ "البرنامج التعريفي"



عرعر 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

تنظم جامعة الحدود الشمالية الأحد القادم, أولى فعاليات البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين في جامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي 1440 - 1441هـ، الذي تنظمه عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة في الجامعة لمدة أسبوع حسب الجدول المعلن لبرنامج الكليات الصحية وكليات المجتمع والكليات الأخرى للطلاب والطالبات.

ويشتمل البرنامج على عدد من الفعاليات المتنوعة، حيث سيلتقي المرشدون الأكاديميون في العمادة بالطلبة المستجدين لتعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها، كما سيتم تقديم خدمات أكاديمية وما يتوجب على الطلبة من التزام بتعليمات الانضباط الأكاديمي.

يذكر أن حضور البرنامج يعد متطلباً أساسياً لاستكمال القبول بالجامعة.

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13:48ت م

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