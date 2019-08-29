السعودية اليوم / اختتام فعاليات المنتدى الدولي السادس والعربي الخامس للطاقة المتجددة في الأردن



عمّان 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

اختتمت في عمّان اليوم ، فعاليات المنتدى الدولي السادس والعربي الخامس للطاقة المتجددة، بمشاركة ممثلين من المملكة العربية

وأوصى المشاركون في المنتدى، الحكومات والمجتمعات العربية بإيجاد صناعة أصيلة للطاقة المتجددة في الوطن العربي ، وإيجاد فرص عمل في قطاع الطاقة في الوطن العربي ، خاصة وأن حجم الاستثمارات العربية في الطاقة المتجددة تفوق 500 مليار دولار بحلول 2040 م.

وأشار المشاركون في المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام، إلى ضرورة تحديد الأهداف بالمنطقة العربية حتى عام 2030 م، بالوصول باستخدام السيارات الكهربائية إلى نسبة 30 في المئة والتخطيط للمدن الذكية إلى نسبة 40 في المئة والوصول إلى كفاءة الطاقة 30 في المئة والطاقة المتجددة 30 في المئة، داعين إلى إنشاء مركز عربي متطور للتدريب والبحث والتطوير مقره مدينة صلالة في سلطنة عُمان، إضافة إلى تنظيم دروات تدريبية في مجال اقتصاديات المباني الخضراء تقام في مختلف الدول العربية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، وإنشاء قاعدة بيانات عربية للطاقة المتجددة والعاملين فيها في الوطن العربي.

وناقش المشاركون خلال جلسات المنتدى ، مستجدات قطاع الطاقة المتجددة والتحولات التي يشهدها القطاع في ظل التقنية التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة.

// انتهى //

13:47ت م

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عمّان 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واساختتمت في عمّان اليوم ، فعاليات المنتدى الدولي السادس والعربي الخامس للطاقة المتجددة، بمشاركة ممثلين من المملكة العربية السعودية ، والأردن، والمغرب، والكويت، وموريتانيا، والعراق، وهيئات وخبراء.وأوصى المشاركون في المنتدى، الحكومات والمجتمعات العربية بإيجاد صناعة أصيلة للطاقة المتجددة في الوطن العربي ، وإيجاد فرص عمل في قطاع الطاقة في الوطن العربي ، خاصة وأن حجم الاستثمارات العربية في الطاقة المتجددة تفوق 500 مليار دولار بحلول 2040 م.وأشار المشاركون في المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام، إلى ضرورة تحديد الأهداف بالمنطقة العربية حتى عام 2030 م، بالوصول باستخدام السيارات الكهربائية إلى نسبة 30 في المئة والتخطيط للمدن الذكية إلى نسبة 40 في المئة والوصول إلى كفاءة الطاقة 30 في المئة والطاقة المتجددة 30 في المئة، داعين إلى إنشاء مركز عربي متطور للتدريب والبحث والتطوير مقره مدينة صلالة في سلطنة عُمان، إضافة إلى تنظيم دروات تدريبية في مجال اقتصاديات المباني الخضراء تقام في مختلف الدول العربية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، وإنشاء قاعدة بيانات عربية للطاقة المتجددة والعاملين فيها في الوطن العربي.وناقش المشاركون خلال جلسات المنتدى ، مستجدات قطاع الطاقة المتجددة والتحولات التي يشهدها القطاع في ظل التقنية التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة.// انتهى //13:47ت م0098

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