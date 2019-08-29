السعودية اليوم / وفد الهيئة العامة للصناعات العسكرية يختتم زيارته لجمهورية جنوب أفريقيا



الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

ترأس معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وفد الهيئة في زيارته لجمهورية جنوب أفريقيا، استعرض خلالها أبرز التطورات في مجال الصناعات العسكرية، وكذلك تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة ونظيرتها مؤسسة التسليح في جنوب أفريقيا "Armscor".

وناقش معالي المحافظ العديد من الموضوعات المهمة بين الجانبين، بعد أن اطلع على آخر مستجدات المشاريع المستقبلية بين المصنعين المحليين وعدد من الشركات الجنوب أفريقية.

وأكد معالي محافظ الهيئة أهمية هذه الزيارة، التي تهدف إلى دعم وتطوير وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تحديد فرص التعاون مع العديد من الدول بغية بناء قدرات مستدامة بالشراكة مع المصنّعين المحليّين، موضحاً أن مثل هذه الخطوات الجادة من شأنها تسريع عملية بناء القدرات المحلية والرفع من جودتها، بما يتوافق مع طموحات المملكة في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي بتوطين هذا القطاع الحيوي الهام.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تكرّس جهودها من أجل تحقيق الأولويات الوطنية، ورفع الجاهزية العسكرية من خلال توطين هذا القطاع الحيوي بما يضمن الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، كما تعمل الهيئة على تعزيز وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

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