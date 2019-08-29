حج / الروحانية وقدسية المكان تجمع المسلمين في رحاب الروضة الشريفة



المدينة المنورة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

يحرص قاصدو المسجد النبوي الشريف من الحجاج والزائرين على الصلاة في الروضة الشريفة التي تتبوأ مكانة روحية وزمانية خاصة في قلوب المسلمين, إذ يمثّل موضعها اللبنات الأولى لتأسيس مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم, فلا تخلو هذه البقعة المقدّسة من المصلين على مدار الساعة, وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ).

وكالة الأنباء

ويقدّم أفراد قوة أمن المسجد النبوي, وأصحاب الفضيلة الدعاة والمرشدون جهوداً لتنظيم اصطفاف المصلين في الروضة الشريفة والمواجهة الشريفة وتفادي حالات الازدحام أوقات الذروة ليؤدي المصلون العبادات بهدوء وسكينة وخشوع.

// انتهى //

13:33ت م

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المدينة المنورة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسيحرص قاصدو المسجد النبوي الشريف من الحجاج والزائرين على الصلاة في الروضة الشريفة التي تتبوأ مكانة روحية وزمانية خاصة في قلوب المسلمين, إذ يمثّل موضعها اللبنات الأولى لتأسيس مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم, فلا تخلو هذه البقعة المقدّسة من المصلين على مدار الساعة, وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ).وكالة الأنباء السعودية رصدت المشهد الإيماني العظيم لجموع المسلمين من مختلف الجنسيات والأعراق في رحاب الروضة الشريفة, متحابين, يرجون الثواب العظيم والرحمة والمغفرة من الله جل وعلا, ومن بينهم جموع من الحجيج الذين أتموا أداء مناسك الحج هذا العام, كما تحوي المواجهة الشريفة يفد إليها جموع المسلمين للسلام على نبي الرحمة والهدى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.ويقدّم أفراد قوة أمن المسجد النبوي, وأصحاب الفضيلة الدعاة والمرشدون جهوداً لتنظيم اصطفاف المصلين في الروضة الشريفة والمواجهة الشريفة وتفادي حالات الازدحام أوقات الذروة ليؤدي المصلون العبادات بهدوء وسكينة وخشوع.// انتهى //13:33ت م0092

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