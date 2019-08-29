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هؤلاء استثناء من شرط الجنسية ويحصلون على الضمان الاجتماعي 

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2019-08-29

هؤلاء استثناء من شرط الجنسية ويحصلون على الضمان الاجتماعي 

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يُستثنى من شرط الجنسية للحصول على الضمان الاجتماعي كل من المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي وأرملته التي لها أولاد منه، وأبناء الأرملة من زوجها الأجنبي.

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كما يستثنى من شرط الجنسية للحصول على الضمان الاجتماعي، ذوو الإعاقة والأيتام ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية، بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة أن المستفيدين من المعاش كل من الأفراد أو الأسر التالية: الأيتام، النساء اللاتي لا عائل لهن، مجهولو الأب أو الأبوان ذكوراً أو إناثاً، العاجزون عن العمل، من بلغ الشيخوخة، والأسر غير المعولة.





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