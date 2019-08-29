الان تتابع جامعة الملك فهد للبترول تطلق أول مشاريعها العملاقة في الظهران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الظهران – الخليج 365
أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ممثلة في شركة وادي الظهران للتقنية القابضة، وشركة مجمع واحة الأعمال التابعة، اليوم الخميس، عن إطلاق أول مشاريعها العملاقة في الاستثمار العقاري، والمتمثلة في أكبر المجمعات التجارية على مستوى الخليج العربي، من حيث المساحات المبنية والموقع الاستراتيجي والتنوع العقاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مجمع واحة الأعمال، خالد بن عبد المحسن القنيان، أن المشروع سيتم بناؤه بمساهمة من صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية بالجامعة، والمتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2030م.
وأضاف أن المجمع يشمل مشروع “آماد” الذي يتألف من 13 برجاً، منها 5 أبراج سكنية وتضم 611 وحدة سكنية، ومشروعًا يتضمن 8 أبراج مكتبية وتجارية بمساحة إجمالية تتجاوز 550 ألف متر مربع، ومشروع فنادق أكور، ومشروع شقق فندقية بمجموع 334 ما بين غرف وشقق فندقية، إضافة إلى قاعة ضخمة متعددة الاستخدامات للحفلات والمؤتمرات بمساحة 1200 متر مربع، وتحوي أربع صالات تستوعب نحو 800 شخص.
وأشار القنيان إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم أعلى جودة للتطوير العقاري، وتوفير بيئة عمل جاذبة وتنافسية لقطاع الأعمال، وإيجاد فرص وظيفية لكفاءات المستقبل في مجالات الهندسة وخدمات الطاقة، والتدريب المهني، وإثراء المقدرات المحلية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، ويوفر أكثر من 6 آلاف موقف للسيارات ومباني خدمات ومحطات كهرباء وتنقية مياه.
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